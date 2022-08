POLITICHE – IL PD “CANCELLA” BRINDISI DALL’UNINOMINALE DI CAMERA E SENATO!

Le notizie – ormai ufficiali – provenienti dalla segreteria nazionale del Parito Democratico confermano una totale marginalizzazione della provincia di Brindisi nelle scelte riguardanti le candidature per le prossime elezioni politiche di settembre.

Il collegio uninominale numero 7 (che comprende i venti comuni della provincia di Brindisi) è uno dei due che il PD non ha definito., Il che significa, in sostanza, che sarà assegnato a forze politiche alleate (potrebbe trattarsi di Sinistra Italiana, Europa Verde o Impegno Civico). Per il collegio del Senato numero 4 (che comprende le province di Taranto e Brindisi) il candidato scelto dal PD è l’amministratore dell’AMIU Taranto Giampiero Mancarelli.

Il che significa, a conti fatti, che il PD nazionale non ha tenuto in alcuna considerazione gli appelli partiti dal PD della provincia di Brindisi, condannandolo a svolgere un ruolo decisamente marginale.

Un fatto che si aggrava se si dà un’occhiata ai colleghi proporzionali. Nessun posto in quello del Senato, mentre nel proporzionale 4 (che comprende le province di Brindis e di Lecce) i quattro nomi in lista sono Claudio Stefanazzi, Elisa Mariano, Francesco Rogoli, Anna Toma. Certo, ci sono l’ex parlamentare Mariano ed il segretario provinciale Rogoli, ma non c’è alcuna certezza che possa scattare un secondo seggio in quest’area considerata blindata dal centro destra (sulla base degli ultimi sondaggi).