“POLITICHE” – ITALEXIT BRINDISI HA UN ALTRO CANDIDATO.

Sarà Raffaele Cesario, professionista brindisino di 48 anni, il capolista nel collegio plurinominale e uninominale SENATO per il partito di Gianluigi Paragone nel collegio Brindisi-Lecce, collegio Puglia 4 per ITALEXIT di Gianluigi Paragone, capolista nello stesso collegio al plurinominale alla Camera. La scelta di ITALEXIT oltre a premiare là professionalità e l’impegno di Cesario, premia l’intero territorio provinciale brindisino che, finalmente, vedrà un suo rappresentante quale capolista in puglia per il Senato della Repubblica”