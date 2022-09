POLITICHE – LA PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI CON L’ON. BOCCIA

Presentati questa sera, presso i giardini di Palazzo Nervegna a Brindisi, i candidati del Partito Democratico per il collegio di Brindisi, alle prossime elezioni politiche del 25 settembre. L’on Francesco Boccia, candidato al Senato, ha illustrato le motivazioni del voto utile al PD perché unico modo – ha detto – per sbarrare la strada alle Meloni e al centrodestra. Invito anche gli elettori dei 5 Stelle a fare le giuste valutazioni in merito. Credo che dopo il voto si possa nuovamente dialogare con il Movimento di Conte”. Presentate anche le candidature di Tiziana Brigante, Claudio Stefanazzi, Maria Grazia Casarano, Elisa Mariano e Francesco Rogoli.