POLITICHE – LE PROPOSTE DI EUROPA VERDE E SINISTRA ITALIANA SULLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Elezioni: le proposte di Europa Verde e Sinistra italiana sulla Transizione ecologica

Incontro questa sera, presso la Caffetteria di Palazzo Nervegna, a Brindisi, per presentare le proposte in materia ambientale ed energetica, in funzione delle prossime elezioni politiche, di Europa Verde e Sinistra Italiana. Sono intervenuti Angelo Bonelli per Europa Verde e Elisabetta Piccolotti di Sinistra Italiana. Con loro Luana Pirelli, candidata all’Uninominale alla Camera per il Collegio di Brindisi, Doretto Marinazzo di Legambiente. Ha introdotto i lavori il sindaco Riccardo Rossi. Per Europa Verde e SI e’ necessario puntare sulle fonti rinnivabili e tassare gli extraprofitti delle grandi aziende energetiche. “Si tratta di 50 miliardi di euro – ha detto Elisabetta Piccolotti di SI – che servirebbero per calmierare i prezzi delle bollette delle famiglie italiane”. A livello politico, Angelo Bonelli ha ribadito, su queste tematiche, la forza dell’alleanza col PD, stigmatizzando invece le idee sul neckwear del partito di Calenda. “Sul vantaggio nei sondaggi della coalizione avversa. – ha detto – la destra e’ avanti perch√© sono uniti. Ma ci sono ancora tanti indecisi ed e’ li che noi interverremo”.