POLITICHE – LEO (UNIONE POPOLARE): BISOGNA RIPORTARE LA SINISTRA DI POPOLO NEL PARLAMENTO

Angelo LEO capolista al Senato in Puglia, per L’UNIONE POPOLARE con de MAGISTRIS, ha dichiarato; bisogna riportare la sinistra di popolo nel Parlamento italiano. Stanno tutti al governo per servire la finanza internazionale, i grandi ricchi che ci tartassano per comprare le armi per l’Ucraina, mentre il tessuto industriale italiano sta crollando per la speculazione dei prezzi energetici. Milioni di lavoratori sono destinati alla disoccupazione per una politica dissennata di sanzioni alla Russia, che per ovvia ritorsione ci taglia il gas. I lavoratori, i pensionati, i giovani facciano come in Francia.