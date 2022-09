POLITICHE – VENERDI’ A MESAGNE INIZIATIVA DEL PD CON BOCCIA ED EMILIANO

“Dal PNRR alla Carta di Taranto: le proposte del PD per il Mezzogiorno” è il titolo dell’incontro pubblico organizzato per venerdì 16 settembre alle ore 18,00 presso il Chiostro del Comune di Mesagne. Al dibattito, che sarà introdotto dall’avv. Rosanna Saracino, capogruppo del PD in Consiglio Comunale, e proseguirà con un intervento del Sindaco della Città di Mesagne on. Antonio Matarrelli, parteciperanno Francesco Rogoli, l’on. Elisa Mariano, Tiziana Brigante, Mariagrazia Cascarano, Claudio Stefanazzi e l’on. Francesco Boccia, candidati del PD alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica nei collegi di cui fa parte la Provincia di Brindisi. Le conclusioni saranno affidate al Presidente della Giunta Regionale Michele Emiliano, che, insieme al Segretario Nazionale del PD Enrico Letta, ha presentato qualche giorno fa nel capoluogo ionico la Carta di Taranto, il documento contenente le proposte del PD per il Sud.