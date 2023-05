POLIZIA – ARRESTATO A BRINDISI UN RICERCATO INTERNAZIONALE

La Polizia di Stato di Brindisi, nella giornata di ieri, ha arrestato un trentasettenne residente in questa provincia, ricercato in campo internazionale, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle Autorità di Malta, poiché lo stesso sarebbe ritenuto responsabile in concorso di traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e cannabis.

Difatti, nel novembre 2020, l’odierno indagato era stato rintracciato sulle coste maltesi a bordo di un peschereccio utilizzato per l’importazione di consistenti quantitativi di stupefacente, dopo essersene approvvigionato dalla vicina Sicilia.