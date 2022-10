POLIZIA – COMMEMORATO L’AGENTE E ATLETA ANDREA ROMANO

Si è svolta questa mattina, presso l’impianto sportivo di via Venezia nel rione Bozzano, la cerimonia di commemorazione per l’agente di polizia e atleta della nazionale Italiana Andrea Romano. L’ex poliziotto, originario di Mesagne, ha perso la vita in seguito a un incidente stradale nel 1999: da oggi, la struttura tensostatica di proprietà del comune di Brindisi e data in gestione alle Fiamme Oro porterà il suo nome come esempio di figura adatta a testimoniare ai giovani i valori sportivi, di generosità, di servizio e di dedizione che lo hanno sempre contraddistinto. Alla commemorazione religiosa celebrata da don Claudio Macchitella e da don Angelo Galeone hanno partecipato, tra i tanti, la famiglia di Romano, il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, il questore di Brindisi Annino Gargano e l’assessore Oreste Pinto. Al termine della stessa, infine, è stata scoperta la targa celebrativa dedicata proprio ad Andrea Romano.

