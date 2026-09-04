Polizia di Stao – Emessi 4 provvedimenti di “Daspo urbano”

Nell’ambito della costante attenzione dedicata dalla Polizia di Stato alla prevenzione dei comportamenti devianti in ambito urbano, il Questore di Brindisi ha adottato nei giorni scorsi quattro provvedimenti di prevenzione di divieto di accesso alle aree urbane, nei confronti di altrettanti giovani che lo scorso giugno si resero responsabili di una violenta rissa nelle immediate adiacenze di un bar del centro storico di Ostuni.La ricostruzione della vicenda ha fatto emergere nella condotta dei responsabili, oltre ad elementi utili alle contestazioni di natura penale da parte dei poliziotti del Commissariato PS di Ostuni, profili di pericolosità per i quali la Divisione di Anticrimine della Questura è intervenuta con i necessari approfondimenti che hanno consentito di adottare nei loro riguardi, il provvedimento di prevenzione personale noto come “Daspo Urbano” che avrà durata di 1 anno per due dei protagonisti della vicenda, e di 2 anni per coloro che sono risultati già inseriti nelle banche segnalati nelle banche dati del Ministero dell’Interno.Il provvedimento adottato dal Questore di Brindisi rientra nelle misure a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano e prevede il divieto di accesso ai locali o a esercizi pubblici o aperti al pubblico, per ragioni di sicurezza, nonchè il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.