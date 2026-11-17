PER LA PRIMA VOLTA I POSTI SONO RIPARTITI A LIVELLO PROVINCIALE

La Polizia di Stato pubblica quattro bandi di concorso per l’assunzione di 1000 allievi vice ispettori, per assumere nuove professionalità specialistiche nei settori dell’informatica e dell’economia, delle lingue straniere e della comunicazione istituzionale.

Per la prima volta, è prevista una suddivisione dei posti su base provinciale con l’indicazione da parte dei candidati, all’atto della domanda, dell’ordine di preferenza delle province disponibili per l’assegnazione che avverrà prima dell’avvio del corso di formazione, secondo la scelta effettuata.

I concorsi sono riservati ai cittadini italiani che non abbiano compiuto i 28 anni di età e siano in possesso del titolo di laurea triennale stabilito nei rispettivi bandi, consultabili su https://concorsionline.poliziadistato.it .

300 sono i posti a concorso riservati al settore informatico, per rispondere alla crescente esigenza di rafforzare le competenze tecnologiche e digitali della Polizia di Stato, in un contesto nel quale l’evoluzione dei sistemi informatici e delle comunicazioni digitali ha profondamente trasformato tanto le modalità di svolgimento delle attività criminali quanto gli strumenti necessari per prevenirle e contrastarle.

270 quelli per il settore economico, per l’individuazione di figure professionali dotate di specifiche competenze amministrativo contabili.

230 sono riservati al settore linguistico e umanistico, per rispondere all’esigenza di rafforzare le capacità operative e investigative della Polizia di Stato in un contesto internazionale sempre più complesso e caratterizzato dalla mobilità delle persone, dalla dimensione transnazionale della criminalità e dalla crescente necessità di acquisire e interpretare informazioni provenienti da contesti linguistici e culturali differenti.

200 i posti per il settore della comunicazione istituzionale, per l’assunzione di personale in possesso di competenze teorico-pratiche avanzate nei processi comunicativi, nell’uso dei media digitali e nella gestione delle relazioni pubbliche.

Il percorso di selezione prevede una eventuale prova preselettiva, la verifica dell’efficienza fisica con la prova della corsa, gli accertamenti psico-fisici e attitudinali, la valutazione dei titoli, una prova orale.

I candidati dichiarati vincitori frequenteranno il corso di formazione retribuito, della durata di un anno.