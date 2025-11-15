Polizia di Stato – A Mesagne applicato Daspo per un tifoso del Mesagne Calcio

La Polizia di Stato, nella giornata del 14 novembre 2025, ha notificato e dato esecuzione al provvedimento di DASPO emesso dal Questore della Provincia di Brindisi, nei confronti di un tifoso mesagnese della Squadra dell’ASD Mesagne calcio 2020, perché resosi responsabile della detenzione e dell’accensione di un fumogeno, durante l’incontro tenutosi il 07 settembre 2025 presso lo stadio “A. Guarini” di Mesagne tra la squadra dell’ASD Mesagne calcio 2020 e lo Squinzano valevole per il Campionato Regionale di Promozione.

Le indagini condotte dall’Ufficio UIGOS del Commissariato di P.S. di Mesagne e la successiva attività istruttoria della Divisione Anticrimine della Questura di Brindisi, hanno consentito di identificare compiutamente il ventenne tifoso mesagnese, adottando a suo carico il provvedimento del divieto di accesso a tutti gli impianti sportivi ove si svolgono incontri di calcio per un anno.