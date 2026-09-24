Polizia di Stato – A Mesagne eseguite misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza

Nell’ambito della costante attività di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità diffusa, la Polizia di Stato ha intensificato le strategie di prevenzione nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi per la sicurezza pubblica.In quest’ottica, su dettagliata proposta del Questore della Provincia di Brindisi, la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Lecce ha emesso un decreto di applicazione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di due anni.La misura è stata eseguita a carico di un cittadino di Mesagne, già tratto in arresto in passato dagli investigatori del locale Commissariato di P.S.. L’uomo, gravato da numerosi precedenti penali e di polizia, è stato riconosciuto dall’Autorità Giudiziaria come soggetto pericoloso che vive abitualmente con i proventi di attività delittuose, mettendo a rischio la tranquillità pubblica. L’attività istruttoria è stata avviata dal personale dell’Ufficio Anticrimine del Commissariato P.S. di Mesagne, con il coordinamento della Divisione Anticrimine della Questura di Brindisi.Inoltre, il personale del Commissariato P.S. di Mesagne ha notificato a un altro cittadino mesagnese la misura di prevenzione dell’Avviso Orale del Questore. Il provvedimento è scattato poiché il soggetto, già arrestato in precedenza dalla polizia giudiziaria dello stesso Commissariato, è stato valutato pericoloso per la sicurezza pubblica alla luce dei diversi reati commessi nella città di Mesagne.