Polizia di Stato- A Mesagne sequestrata piantagione di Marijuana

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, della presunzione di non colpevolezza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

Nella mattinata del 10 ottobre 2025, personale della Polizia di Stato ha individuato e sequestrato una piantagione di sostanza stupefacente del tipo marijuana in agro di Mesagne.

Nello specifico, personale della polizia giudiziaria e della polizia scientifica del Commissariato P.S. di Mesagne, a seguito di mirati servizi di prevenzione e contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha effettuato un’attività di perlustrazione in una zona rurale in stato apparente di abbandono tra gli agri di Mesagne e Torre Santa Susanna a seguito della quale è stata individuata, ben occultata all’interno di una fitta vegetazione, una piantagione di marijuana con circa 20 piante alte dai 90 cm ai quasi 3 metri, la maggior parte con inflorescenza e le altre già in fase di essiccazione. Le piante sequestrate avrebbero prodotto un importante quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana, verosimilmente destinata nelle piazze di spaccio.

Dopo le attività di rito e il sopralluogo del personale della Polizia Scientifica, le piante di marijuana sono state sequestrate e campionate per successivi accertamenti al fine di proseguire l’attività volta all’individuazione dei responsabili della coltivazione illegale della sostanza stupefacente.