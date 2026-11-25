Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, della presunzione di non colpevolezza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

Nella giornata di venerdì 20 novembre, personale Squadra Mobile di Brindisi e della Polizia Giudiziaria del Commissariato P.S. di Mesagne, ha tratto in arresto in flagranza di reato un 47enne del posto, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato altresì deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per detenzione abusiva di materiale esplodente.

L’operazione rientra nell’ambito di un mirato servizio di controllo del territorio volto alla prevenzione e al contrasto del traffico di droga. Gli agenti, dopo aver fermato il 47enne, hanno esteso la perquisizione personale ai locali di un’area di servizio con annesso bar, struttura di cui l’uomo curava di fatto la gestione e presso la quale risultava domiciliato.

Nel corso dell’attività, gli investigatori hanno rinvenuto e sequestrato complessivamente circa 17 gr di cocaina, oltre ad un bilancino di precisione e vario materiale utilizzato per il confezionamento in dosi della sostanza.

La perquisizione ha permesso inoltre di scoprire due bossoli esplosi, una scatola con 10 proiettili a salve e un manufatto esplodente artigianale, del tipo petardo, privo di classificazione e omologazione, ordigno che veniva sequestrato e affidato agli artificieri della Polizia di Frontiera di Brindisi per le operazioni di repertazione, messa in sicurezza e successiva distruzione.

Al termine delle formalità di rito, il 47enne è stato dichiarato in stato di arresto per la detenzione ai fini di spaccio della cocaina, nonché deferito in stato di libertà per la detenzione abusiva di materiale esplodente.