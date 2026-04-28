Polizia di Stato – Arrestato un brindisino durante controlli del territorio

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, della presunzione di non colpevolezza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.Nel pomeriggio di giovedì 23 aprile, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposti al fine di garantire più elevati livelli di sicurezza, gli operatori delle Volanti dell’U.P.G.S.P. della Questura si distinguevano per un intervento particolarmente efficace.Durante un posto di controllo, gli agenti notavano a distanza un’autovettura con a bordo due soggetti il cui atteggiamento appariva sin da subito sospetto. In particolare, il passeggero alla vista degli operatori, tentava di occultare repentinamente un oggetto sotto il sedile, comportamento che induceva i poliziotti a fermare il veicolo per un controllo.Nella circostanza si rinveniva a bordo un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish, abilmente divisa in panetti ed occultata. Conseguentemente, si estendeva l’attività presso il domicilio dell’interessato, dove la perquisizione aveva anch’essa esito positivo, permettendo di individuare ulteriore materiale riconducibile all’attività di spaccio, come un bilancino di precisione.Giova precisare che il soggetto annoverava numerosi precedenti specifici in materia di sostanze stupefacenti, nonché per reati contro il patrimonio.L’operazione si concludeva con l’arresto in flagranza dell’individuo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.Lo stesso veniva posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente che disponeva la misura degli arresti domiciliari confermata al termine dell’udienza di convalida del provvedimento celebrata oggi.L’intervento testimonia ancora una volta l’elevato livello di attenzione, professionalità e prontezza operativa degli operatori delle Squadre Volanti impegnati quotidianamente nel controllo del territorio.