Polizia di Stato – Controlli straordinari nel territorio di Ostuni

Come concordato recentemente nel corso della Riunione Tecnica di Coordinamento presieduta dal Prefetto di Brindisi alla presenza dei vertici provinciali delle Forze di Polizia, il Questore di Brindisi ha disposto, nella giornata del tredici marzo, dei servizi straordinari di controllo del territorio nel centro abitato di Ostuni oltre a rafforzare il dispositivo di vigilanza per le strade del capoluogo.

Le attività di prevenzione, che hanno visto l’impiego di donne e uomini della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, supportati dagli agenti della Divisione della Polizia Amministrativa e Sociale, dalla Polizia Stradale di Brindisi e dagli operatori del posto di Polizia Scientifica del Commissariato di P.S. di Ostuni, dalle Unità Cinofile della Polizia di Frontiera di Brindisi nonché della Polizia Locale di Ostuni, della ASL e dei Monopoli di Stato, hanno permesso di identificare e controllare complessivamente 230 persone, 153 veicoli e 5 esercizi pubblici. In uno di quest’ultimi era in corso una festa privata con somministrazione di alimenti e bevande a cui è stata applicata una sanzione di 15.000,00 euro, per l’utilizzo della cucina non autorizzata. In una sala scommesse in cui è stata riscontrata un’irregolarità, è stata elevata una sanzione per 1.000,00 euro, nonché l’avvio della pratica finalizzata alla sospensione della licenza.

Un veicolo fermato è stato sottoposto a fermo amministrativo perché privo di copertura assicurativa ed un soggetto è stato sanzionato perchè alla guida senza patente.

Come già preannunciato dal Questore di Brindisi, i servizi straordinari di controllo del territorio, iniziati nel capoluogo, si ripeteranno nelle prossime settimane in altri comuni della provincia.