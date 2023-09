POLIZIA DI STATO – CONTROLLI SUL TERRITORIO

Continuano le attività straordinarie di controllo del territorio, disposte dal Questore di Brindisi Annino GARGANO, nel territorio di questa provincia e in particolare a Ostuni, volti a prevenire e a reprimere fenomeni connessi alla criminalità diffusa, soprattutto con riferimento ai furti e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nei giorni scorsi, i servizi di controllo, coordinati dal dirigente del Commissariato di P.S. di Ostuni, con l’ausilio degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Lecce, si sono concentrati tra i comuni di Ostuni e Carovigno.

Nel corso delle attività sono stati controllati 52 veicoli e 134 persone; in particolare è stato contestato un verbale per violazione del codice della strada con contestuale fermo amministrativo del mezzo. Nel medesimo contesto si è proceduto anche ad effettuare verifiche a carico di persone sottoposte agli arresti domiciliari e ad altre misure restrittive.