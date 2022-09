POLIZIA DI STATO, D’ATTIS (FI): “UOMINI E DONNE CHE DIFENDONO LEGALITÀ, DOMANI CON LORO PER RICORRENZA PATRONO”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Domani è la ricorrenza di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato, e ringrazio il questore di Brindisi, Annino Gargano, per l’invito alla Santa messa officiata dall’Arcivescovo di Brindisi-Ostuni. Purtroppo, per impegni istituzionali indifferibili, non potrò prendervi parte. Tuttavia, ci tengo ad esprimere la più sincera gratitudine agli uomini e alle donne della Polizia che operano nel nostro complesso territorio con sacrificio e abnegazione. A loro va la riconoscenza di tutta la comunità per gli sforzi quotidiani a tutela della legalità e della sicurezza pubblica”.