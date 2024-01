Polizia di Stato, denunciati gli autori di furti in aeroporto

POLIZIA DI STATO: DENUNCIATI TRE PRESUNTI AUTORI

DI FURTI IN AEROPORTO

La Polizia di Stato è costantemente impegnata nella prevenzione e repressione dei reati che si verificano in ambito aeroportuale.

Infatti, in due distinti episodi, gli agenti della Polizia di Frontiera di Brindisi, dopo un’attenta analisi delle immagini dell’impianto di video sorveglianza, sono riusciti ad individuare gli autori di furti di portafogli commessi in danno di due anziane passeggere.

Il primo evento delittuoso risale alla fine di agosto 2023, quando un giovane di San Vito dei Normanni, si era introdotto nel bagno delle “DONNE” dell’aeroporto e aveva asportato euro 80,00 dal portafoglio di una viaggiatrice di 75 anni che aveva usufruito dei servizi igienici.

L’altro episodio è avvenuto lo scorso dicembre, quando una coppia brindisina rubava del denaro ad una passeggera di 70 anni, gettando successivamente il portafogli nel cestino dei rifiuti dell’aeroporto, ove poi veniva rinvenuto con i documenti della malcapitata.

Gli agenti della Polizia di Frontiera immediatamente svolgevano una mirata attività d’indagine finalizzata a identificare gli autori di tali delitti, che venivano tutti deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Brindisi per il reato di furto con l’aggravante di averlo commesso in aeroporto.