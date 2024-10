Polizia di Stato di Brindisi arresta presunto spacciatore

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, della presunzione di non colpevolezza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

La Polizia di Stato di Brindisi, la sera del 25 ottobre, ha tratto in arresto un giovane di Cellino San Marco, poiché colto in flagranza di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, nell’ambito di una mirata attività investigativa, finalizzata all’individuazione di soggetti ritenuti responsabili di illeciti in materia di stupefacenti, gli operatori della Squadra Mobile della Questura di Brindisi hanno effettuato una perquisizione presso l’indirizzo di residenza del 21enne, ove era stato riscontrato un continuo andirivieni di soggetti sospetti.

L’intuizione investigativa degli agenti di Polizia ha permesso di rinvenire 32 grammi di cocaina, 24 grammi di hashish, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento.

A seguito delle formalità di rito, come disposto dal Pubblico Ministero di turno, l’uomo è stato associato agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, in attesa dell’udienza di convalida.