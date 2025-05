Polizia di Stato di Brindisi – Attivazione servizio “PrenotaFacile” per la prenotazione e la gestione degli appuntamenti inerenti l’ufficio immigrazione della Questura

A partire dal 1 giugno 2025, la Questura di Brindisi dà avvio alla piattaforma “PrenotaFacile”, il sistema innovativo per la prenotazione e la gestione degli appuntamenti per i titoli di soggiorno relativi al settore dell’immigrazione.

Il nuovo sistema è rivolto principalmente ai cittadini stranieri presenti sul territorio, che hanno necessità di richiedere il rilascio, l’aggiornamento e/o il rinnovo dei titoli di soggiorno cartacei, e di tutte le richieste non avanzabili tramite Kit Postale.



La piattaforma di prenotazione, a cui si può fare accesso tramite il link https://prenotafacile.poliziadistato.it/, è stata ideata proprio al fine di gestire gli appuntamenti e la trattazione di molteplici pratiche concernenti i titoli di soggiorno trattati dall’Ufficio Immigrazione.

L’appuntamento può essere richiesto dai singoli utenti, ma anche da associazioni e patronati, preventivamente abilitati dalla Questura, i quali possono registrarsi ed effettuare prenotazioni per conto di terze persone.

Il servizio sarà attivo per le seguenti tipologie di servizi in materia di immigrazione:

– Rinnovo del permesso di soggiorno cartaceo per richiesta asilo, ricorrenti e Dublinanti;

– Primo rilascio permesso di soggiorno elettronico a seguito di decisione positiva della Commissione Territoriale o del Tribunale;

– Rinnovo/duplicato del Permesso di soggiorno elettronico per Protezione Sussidiaria e Protezione Speciale;

– Documento di viaggio per rifugiati/apolidi e titolo di viaggio per stranieri;

– Rilascio, rinnovo/aggiornamento/duplicato del permesso di soggiorno per assistenza minori (Art. 31 comma 3 D.lgs. 286/98);

– Rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche per gravidanza e gravi patologie (art.19 Comma 2 Lettera d e d-Bis D.lgs. 286/98 in combinato disposto con art 28 D.P.R. 394/99);

– Rinnovo del permesso di soggiorno per protezione temporanea – Emergenza Ucraina;

– Rilascio/rinnovo/duplicato Carta Brexit per i cittadini del Regno Unito e i loro familiari beneficiari dell’Accordo di recesso tra l’Unione europea e il Regno Unito, in vigore dal 1 febbraio 2020;

– Rilascio/rinnovo/aggiornamento/duplicato di Carta di soggiorno per familiari UE e Permesso di soggiorno quinquennale per familiari del cittadino italiano (artt. 10,17,23 D.lgs. n. 30 del 2007).In alternativa, e solo per questa tipologia, è possibile inviare domanda tramite l’apposito kit postale. In tal caso, la data dell’appuntamento sarà fornita direttamente da Poste Italiane al momento dell’invio del kit, e la ricevuta delle poste avrà lo stesso valore di quella rilasciata dalla Questura.

Maggiori informazioni sul funzionamento del servizio sono pubblicate nella sezione FAQ di PrenotaFacile (https://prenotafacile.poliziadistato.it/it/faq) e sulla home page del sito della Questura di Brindisi.