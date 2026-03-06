Facebook Instagram
Polizia di Stato di Brindisi: rinvenuti 199 proiettili per fucile mitragliatore AK47

La Polizia di Stato di Brindisi, nella giornata di ieri 5.03.2026, nel corso di attività straordinaria di controllo del territorio finalizzata al rastrellamento delle compagne nei pressi della strada per Palmarini, nelle vicinanze di un canneto ha rinvenuto occultate nella vegetazione due bottiglie in plastica trasparente in cui erano occultate rispettivamente nr. 73 cartucce calibro 7,62 x 39 mm, e nr. 126 cartucce del medesimo calibro.Il munizionamento rinvenuto è il tipico munizionamento utilizzato per il i fucili AK 47, meglio noti come kalashnikov.Il tutto è stato sequestrato a carico di ignoti per ulteriori accertamenti.

