POLIZIA DI STATO: ESEGUITI DUE PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI DEL DIVIETO DI RITORNO NEL COMUNE DI MESAGNE

Nel pomeriggio del 7 giugno 2022, veniva notificato a due quarantenni tarantini il provvedimento del divieto di far ritorno nel Comune di Mesagne (BR), emesso dal Questore di Brindisi al termine dell’istruttoria della Divisione Anticrimine della Questura di Brindisi.

I due uomini, alla fine dell’aprile u.s., si erano resi responsabili del reato di furto aggravato ai danni di un’attività commerciale sita nella “zona industriale” della città messapica e, nell’occorso, erano stati tratti in arresto in flagranza di reato da parte degli uomini della Squadra Volante del locale Commissariato di P.S..