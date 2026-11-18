Questa mattina, circa 500 studenti degli istituti scolastici della città e della provincia di Cagliari hanno partecipato ad una giornata di legalità, promossa dalla Polizia di Stato e organizzata in occasione della presentazione del calendario 2027, alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani.

L’iniziativa ha avuto luogo contemporaneamente anche in altre 11 città italiane, Napoli, Torino, Bari, Trieste, Catanzaro, Benevento, Foggia, La Spezia, Macerata, Messina e Padova.

La presentazione del calendario si è svolta presso il Teatro Massimo di Cagliari, e contemporaneamente in piazza del Carmine, è stato allestito il “Villaggio della Legalità” dove giovani e adulti, in compagnia del conduttore televisivo Vittorio Brumotti, hanno scoperto da vicino il lavoro della Polizia per la Sicurezza Cibernetica, della Polizia Ferroviaria, della Polizia Stradale, del Reparto Volo e della Polizia Scientifica e il totem multimediale della Polizia di Stato. Il “Totem” è un progetto innovativo fortemente voluto dal Capo della Polizia Pisani, condiviso con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e realizzato in collaborazione con la Rete Fondazioni ITS Italia. Il totem è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Attraverso un touchscreen, consente l’interazione con “poliziotti avatar” che guideranno i ragazzi nell’esplorazione virtuale di aree dedicate alla sicurezza anche attraverso dei giochi di ruolo.

All’evento, condotto dalla giornalista Roberta Floris, hanno partecipato la Presidente dell’Unicef Italia Stefania Radoccia, l’ambasciatore Unicef Gabriele Corsi e personalità del mondo della cultura e dello spettacolo, tra cui Vittorio Brumotti, lo scrittore Piergiorgio Pulixi, l’attore Jacopo Cullin e il violinista Alessandro Quarta.

Gli scatti fotografici sono stati realizzati da Roselena Ramistella, fotografa che si è imposta sulla scena internazionale per le sue capacità di catturare nell’immediatezza la natura di fatti e protagonisti di cronaca.

Dodici mesi raccontanti attraverso foto che entrano nella dimensione più autentica del lavoro quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato. Tra questi, la foto di dicembre ritrae l’Ispettore Ignazio Cambuca, artificiere della Questura di Palermo: il suo lavoro richiede precisione e lucidità; protagonisti di settembre sono l’Assistente Capo Coordinatore Marcello Monti e l’Agente Scelto Maria Vittoria Pica in servizio al Reparto a Cavallo di Roma Trastevere in sella ai loro compagni di lavoro; marzo ritrae Maria Ferrante, allieva della Scuola Allievi Agenti di Caserta, nella sua stanza poco prima dell’inizio dell’addestramento, in un momento di riflessione. Il mese di luglio racconta dell’Agente Scelto Andrea Costagliola, operatore della Polizia Stradale di Napoli, di notte, mentre pone sull’asfalto le torce per segnalare un incidente e delimitare l’area.

Queste sono solo quattro delle dodici tavole che raccontano una parte dei tanti volti delle donne e degli uomini della Polizia di Stato.

L’obiettivo del calendario, stampato grazie alla collaborazione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, è raccontare attraverso l’immagine il servizio della Polizia di Stato espressione di una scelta di vita, di impegno, professionalità e di dedizione alla collettività.

La presentazione del calendario è un appuntamento annuale istituzionale importante che rinnova la collaborazione con l’UNICEF Italia che hanno consentito di raccogliere sino ad oggi 3.997.567 euro destinati a progetti di solidarietà. Il ricavato delle vendite del calendario 2027 sosterrà sia il progetto dell’UNICEF in Zambia, destinato alla registrazione delle nascite e alle vaccinazioni per proteggere i bambini vulnerabili attraverso la fornitura di alimenti terapeutici, cure mediche d’emergenza, programmi vaccinali e registrazione delle nascite, e sia il Piano Marco Valerio della Polizia di Stato, che supporta le famiglie dei poliziotti con figli minori affetti da patologie croniche gravi.

Il progetto del calendario 2027 e l’organizzazione dell’evento sono stati realizzati all’Ufficio Comunicazione della Polizia di Stato diretto da Domenico Cerbone.

La diretta della presentazione è stata trasmessa sui canali social della Polizia di Stato, sul sito, Facebook e YouTube.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito ufficiale https://www.poliziadistato.it/