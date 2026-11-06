Polizia di Stato – Mesagne: arrestato minore per detenzione di cocaina

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, della presunzione di non colpevolezza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.Nella giornata del 4 novembre 2026, a Mesagne, la Polizia di Stato ha tratto in arresto in flagranza di reato un minorenne, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dagli investigatori della Polizia Giudiziaria del Commissariato di P.S. di Mesagne nell’ambito di un mirato servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti nel mondo giovanile. Nello specifico il personale operante, a seguito di un’attività info-investigativa e di servizi di appostamento, avendo fondato motivo di ritenere che il minore fosse dedito all’attività di spaccio, ha proceduto a una perquisizione a suo carico. A seguito dell’atto, nei pressi della sua abitazione, è stata rinvenuta e sequestrata sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso complessivo di circa 30 grammi.Al termine delle formalità di rito, visti i chiari elementi di reità, il minore è stato tratto in arresto in flagranza di reato e, come disposto dal P.M. di turno presso la Procura della Repubblica per i Minorenni di Lecce, tradotto presso il CPA di Monteroni (LE), a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.