Polizia di Stato – Mesagne: arrestato un presunto spacciatore

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, della presunzione di non colpevolezza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue:

Nel pomeriggio del 05 novembre 2025, la Polizia di Stato impegnata in servizi di controllo del territorio per la prevenzione e repressione reati nel centro abitato di Mesagne, ha arrestato un mesagnese per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare i poliziotti della squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato P.S. di Mesagne, nel corso di attività investigative finalizzate al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato una perquisizione personale e domiciliare a carico del giovane, nel corso della quale sono state rinvenute e sequestrate 17 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina per circa 15gr, 11 “spinelli” contenenti hascisc e un altro “pezzo” di hascisc del peso di circa 3gr. Sempre all’interno dell’abitazione è stato rinvenuto materiale utile al confezionamento in dosi della sostanza stupefacente e una somma di denaro contante pari a 20.000 euro, la gran parte in banconote da 50 euro, presunto provento dell’attività di spaccio. Visti i chiari ed inconfutabili elementi di reità e le numerose precedenti segnalazioni di Polizia sia per reato afferenti gli stupefacenti sia per reati contro il patrimonio, il giovane mesagnese è stato arrestato e, come disposto dal P.M. di Turno presso la Procura della Repubblica di Brindisi, dopo le formalità di rito è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Brindisi.