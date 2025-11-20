Polizia di Stato – Mesagne, arrestato un presunto spacciatore

Nella mattinata del 14 novembre, la Polizia di Stato, nel corso di servizi di controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati disposti nel centro abitato di Mesagne, ha arrestato un quarantacinquenne mesagnese contestando il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

In particolare personale della polizia giudiziaria del Commissariato P.S. di Mesagne, nel corso di attività investigative finalizzate al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha eseguito una perquisizione personale e domiciliare a carico dell’umo residente nella cittadina messapica rinvenendo e sequestrando complessivamente 6 dosi di cocaina e 2850 euro in banconote di piccolo taglio e bigliettini sui quali verosimilmente erano state “registrate” le somme di denaro provento dell’attività illecita. Visti i chiari e inequivocabili indizi raccolti l’uomo è stato arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e, al termine delle formalità di rito, su disposizione del P.M. di Turno presso la Procura della Repubblica di Brindisi è stato accompagnato presso la sua abitazione in “regime di arresti domiciliari”.