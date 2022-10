POLIZIA DI STATO: MESAGNE, CONTROLLI STRAORDINARI DEL TERRITORIO

Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei furti e dei reati predatori in genere, disposti dal Questore della provincia di Brindisi, il personale del Commissariato di P.S. di Mesagne, nella nottata appena trascorsa, mentre transitava in una zona residenziale di quel centro, intercettava un’autovettura di grossa cilindrata con a bordo tre soggetti travisati i quali, raggiunti dalla Volante, non riuscivano a portare a termine il loro disegno criminoso e si davano a precipitosa fuga. Ne scaturiva un lungo inseguimento al termine del quale i poliziotti riuscivano comunque ad individuare elementi alla loro identificazione, attualmente al vaglio degli investigatori.

Inoltre, durante i controlli nelle ore serali e notturne dello scorso fine settimana, le Volanti di quel Commissariato di P.S. rinvenivano e riconsegnavano al legittimo proprietario un camion oggetto di furto, nascosto tra la fitta vegetazione in una zona rurale a confine con il territorio brindisino e deferivano all’Autorità Amministrativa due individui in possesso di hashish e marijuana, che stavano raggiungendo in auto i luoghi della movida mesagnese insieme ad alcuni amici.