POLIZIA DI STATO: MESAGNE, I GIOVEDI’ DELLA LEGALITA – ANNO SCOLASTICO 2023/2024

Il progetto “I GIOVEDI’ DELLA LEGALITA” della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Mesagne, in collaborazione con gli Istituti scolastici della città di Mesagne, è alla sua terza edizione. Anche nell’anno scolastico 2023/2024, tutti i giovedì, a partire dal prossimo 10 ottobre e fino al 6 giugno 2024, il Dirigente unitamente agli uomini e alle donne del Commissariato di P.S. incontreranno gli studenti tra i banchi di scuola.

Con la collaborazione dei Dirigenti e del personale degli istituti IISS “Epifanio Ferdinando”, Scuola Secondaria di I grado “Materdona-Moro”, 1° Circolo Didattico “Carducci” e del 2° Circolo Didattico “Giovanni XXIII” di Mesagne, gli incontri verteranno sui temi della legalità e, nello specifico, sui pericoli della rete, sul corretto uso dei social network, sulla prevenzione di comportamenti a rischio legati all’abuso della Rete Internet, sulla sensibilizzazione circa i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, sull’educazione stradale, sui pericoli e reati connessi all’uso di alcol e sostanze stupefacenti, all’utilizzo improprio di fuochi pirotecnici, sulle tematiche dell’integrazione e sulla prevenzione del gioco d’azzardo.

Dopo la positiva sperimentazione della scorsa edizione, anche quest’anno alcuni incontri si svolgeranno presso i locali del Commissariato di P.S. dove affronteranno le tematiche della legalità per acquisire consapevolezza sull’importanza di essere cittadini attivi, con l’opportunità di visitare i locali della Squadra Volante e della Polizia Scientifica e osservare la strumentazione in uso.