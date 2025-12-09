Polizia di Stato Mesagne – Rissa alla villa comunale. Un arresto e cinque denunciati

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, della presunzione di non colpevolezza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue:

La Polizia di Stato è intervenuta dopo una rissa tra giovani scoppiata a Mesagne nel pomeriggio di ieri 08 dicembre presso la Villa Comunale della “cittadina messapica”, rilevando il ferimento di un ragazzo egiziano di circa venti anni con regolare permesso di soggiorno per il quale è stato necessario il ricovero urgente all’ospedale “Perrino” di Brindisi. Il tempestivo intervento della Volante del Commissariato P.S. di Mesagne che ha raccolto i primi riscontri e le indagini avviate immediatamente dal personale della Polizia di Stato della Squadra di Polizia Giudiziaria dello stesso Commissariato hanno permesso di ricostruire le fasi salienti della rissa e di individuare tutti i co-rissanti. Grazie agli elementi raccolti è stato arrestato nella “quasi flagranza” del reato di tentato omicidio e rissa aggravata un ventiduenne egiziano regolare sul territorio nazionale; come disposto dal P.M. di Turno presso la Procura della Repubblica di Brindisi, il giovane è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Brindisi. Tutti gli altri cinque giovani che avevano preso parte alla rissa sono stati identificati e denunciati in stato di libertà.