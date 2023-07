POLIZIA DI STATO: OSTUNI

ARRESTATO PRESUNTO SPACCIATORE

Continua incessante l’attività di prevenzione e repressione dei reati in genere da parte della Questura di Brindisi con il rafforzamento dei servizi di controllo del territorio nella provincia, voluti dal Questore Annino Gargano.

Nella giornata di sabato, infatti, nel corso di mirati servizi volti alla prevenzione dei reati predatori nella Città Bianca, in occasione del mercato settimanale, personale del Commissariato di P.S. di Ostuni ha arrestato un soggetto in possesso di 11 grammi di sostanza stupefacente, verosimilmente cocaina.

Successivamente a seguito perquisizione domiciliare si è proceduto al sequestro di ulteriore sostanza stupefacente per un peso complessivo di grammi 150 circa, nonché si sono rinvenuti 3855 euro in banconote di vario taglio, sottoposto a sequestro, in quanto da ritenersi provento dell’attività illecita di spaccio.

Avvistato il PM di turno, si è proceduto all’arresto in flagranza per il reato di detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e alla contestuale sottoposizione della misura precautelare presso il proprio domicilio.