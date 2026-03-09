Polizia di Stato – Rinvenute 8 auto cannibalizzate, un fucile e numerose cartucce

L’attenzione delle pattuglie impegnate nel controllo del territorio è da tempo focalizzata sulle aree interessate dal rinvenimento di veicoli di provenienza furtiva.Nell’ambito del servizio del controllo del territorio del capoluogo personale delle Volanti dell’UPGSP della Questura di Brindisi rinveniva nelle campagne della periferia sud della città ben otto carcasse di autovetture quasi completamente cannibalizzate, risultate provento di furto.Nelle ore precedenti gli equipaggi delle Volanti, perlustrando un’area da tempo teatro di abbandono di autoveicoli compendio di reato, effettuavano un’attenta analisi della zona rinvenendo e conseguentemente sequestrando in prossimità di un canale di acque reflue un sacchetto in cellophane contenente munizionamento per fucili da caccia. In particolare si trattava di 90 cartucce inesplose di varie marche, di cui 89 Calibro 12 e una sola Calibro 20.La capillare attività di controllo, frutto di una profonda conoscenza del territorio, permetteva anche di rinvenire dinanzi ad un rudere abbandonato un’arma lunga occultata e smontata nelle sue parti.I predetti rinvenimenti rappresentano un risultato significativo in considerazione del potenziale utilizzo e della piena funzionalità degli stessi.