Polizia di Stato – San Michele Arcangelo 2026. La Questura e l’ASL Brindisi organizzano una raccolta sangue a Latiano

In occasione dell’annuale ricorrenza di San Michele Arcangelo, Santo Patrono della Polizia di Stato, martedì 29 settembre 2026, la Questura di Brindisi e l’ASL Brindisi, con la collaborazione dell’AVIS di Latiano, organizzano a partire dalle ore 9:00 dello stesso giorno, una raccolta sangue all’esterno del Santuario S. Maria di Cotrino a Latiano (Br).

Ogni giorno il sangue e gli emocomponenti sono un’esigenza prioritaria nelle strutture ospedaliere per interventi di primo soccorso, per interventi chirurgici e per curare malattie. Il contributo di ogni singolo donatore è fondamentale per rispondere a questa richiesta. Ogni donazione può garantire una risorsa essenziale per chi ne ha bisogno, pertanto, la cittadinanza è invitata a partecipare e sostenere l’iniziativa