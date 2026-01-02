Polizia di Stato – sequestrati fuochi pirotecnici. Quattro denunce tra Brindisi e Mesagne

La Polizia di Stato , durante i servizi straordinari di ordine e sicurezza pubblica per i festeggiamenti di fine anno, ha sequestrato a Brindisi e a Mesagne , in due diverse operazioni di Polizia , giochi pirici e ha denunciato complessivamente quattro persone.

Il personale del Commissariato PS di Mesagne, pochi minuti prima della mezzanotte, ha individuato e sequestrato nel centro storico della cittadina messapica, nelle vicinanze di piazza Orsini, dove era in corso il concerto della notte di capodanno, 12 “batterie” categoria F2 da 100 colpi e 3 batterie fontana categoria F2, già sistemate sulla pubblica via e pronte per essere accese. Nella stessa notte, sempre a Mesagne, gli operatori della Polizia di Stato hanno individuato due mesagnesi mentre si accingevano ad accendere alcuni fuochi pirotecnici sulla pubblica via; sono stati denunciati per accensioni pericolose. Il resto contestato è aggravato dalla presenza di un cospicuo numero di persone nelle immediate vicinanze del luogo che era stato scelto per l’accensione dei fuochi pirotecnici.

Le Volanti della Questura di Brindisi, nel corso del pomeriggio del 31 dicembre, hanno individuato un’abitazione presso la quale si riteneva potessero essere nascoste, armi, munizioni o materiale esplodente; l’abitazione è di un noto pregiudicato brindisino. La perquisizione dei luoghi segnalati permetteva di rinvenire materiale pirotecnico non in libera vendita; inoltre si è avuto modo di constatare la presenza di materiale notoriamente utilizzato per il confezionamento di dosi di sostanza stupefacente. I giochi pirici e quanto rinvenuto sono stati sequestrati e il giovane è stato deferito all’Autorità Giudiziaria. Al momento della perquisizione era presente la madre del destinatario della perquisizione che ha assunto nei confronti degli operatori di Polizia un comportamento censurabile concretizzatosi nel rifiuto di fornire le generalità e di esibire un valido documento di riconoscimento; il tutto è stato posto all’attenzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi con la denuncia in stato di libertà della stessa donna.