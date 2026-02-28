Polizia di Stato – servizi straordinari di controllo a Cisternino

Come concordato recentemente nel corso del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Brindisi alla presenza dei vertici provinciali delle Forze di Polizia, il Questore di Brindisi ha disposto, nella giornata di ieri, dei servizi straordinari di controllo del territorio nel centro abitato di Cisternino oltre a rafforzare il dispositivo di vigilanza per le strade del capoluogo. Le attività di prevenzione, che hanno visto l’impiego di donne e uomini della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, supportati dalla Polizia Stradale di Brindisi, dalle Unità Cinofile della Polizia di Frontiera di Brindisi e della Guardia di Finanza nonché della Polizia Locale di Cisternino, della ASL e dei Monopoli di Stato, hanno permesso di identificare e controllare complessivamente 156 persone, 43 veicoli e 7 esercizi pubblici. In uno di quest’ultimi era in corso una serata musicale non autorizzata per cui si procederà ai sensi dell’art.666 cp. In una sala scommesse in cui è stata riscontrata un’irregolarità, è stata elevata una sanzione per 1.000 euro e in un bar sono state elevate due sanzioni amministrative e si è preceduto al sequestro di alcuni alimenti privi di tracciabilità. Sono in corso approfondimenti circa eventuali altre violazioni di natura amministrativa negli altri esercizi pubblici controllati. Come già preannunciato dal Questore di Brindisi, i servizi straordinari di controllo del territorio, iniziati nel capoluogo, si ripeteranno nelle prossime settimane in altri comuni della provincia.