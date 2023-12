POLIZIA DI STATO: VIAGGIAVANO SU UN BOLIDE A DUECENTO ALL’ORA – ARRESTATI TRE BRINDISINI   

L’incessante attività di prevenzione e repressione dei reati in genere messa in campo dalla Polizia di Stato con il rafforzamento dei servizi di controllo del territorio fortemente voluto dal Questore Annino Gargano, ha permesso alla Polizia di Stato di arrestare tre brindisini che viaggiando a fortissima velocità per le vie della città e sulla tangenziale del capoluogo, hanno cercato di sottrarsi al controllo dando il via a un rocambolesco inseguimento.

Infatti all’1:30 della notte scorsa una pattuglia della Polizia di Stato ha notato un’Audi RS3 con targa straniera a bordo della quale c’erano tre persone, che si aggirava con fare sospetto per le vie della periferia nord di Brindisi. Al momento di intimare l’Alt Polizia da parte degli operatori della Volante , immediata è stata la reazione del conducente dell’Audi che ha accelerato violentemente dando il via a un lungo inseguimento che ha interessato inizialmente le vie del Quartiere Minnuta prima che la vettura dei fuggitivi imboccasse la tangenziale di Brindisi dirigendosi verso Bari. La pattuglia della Polizia di Stato è riuscita a non perdere di vista l’Audi che, dopo aver percorso alcuni chilometri, ha invertito la marcia dirigendosi nuovamente verso il capoluogo. Una seconda Volante ha cercato di frenare la folle corsa dei fuggitivi che, viaggiando a oltre 250 Km/h, non hanno esitato a speronare la vettura della Polizia rischiando un gravissimo incidente, finendo essi stessi per strisciare il guardrail e danneggiando una vettura guidata da una donna che in quel momento transitava sulla tangenziale. A nulla è valso l’estremo tentativo di sottrarsi ai controlli di Polizia che il conducente dell’Audi a posto in essere nascondendosi nei pressi del Centro Commerciale “Le Colonne” dove i poliziotti hanno individuato l’Audi risultata essere di proprietà di una società di noleggio e gli occupanti che hanno dimostrato da subito forte insofferenza e comportamento oltraggioso nei confronti degli operatori di Polizia. I giovani, due diciannovenni e un diciottenne, sono stati arrestati per il reato di Resistenza a Pubblico Ufficiale in concorso tra loro ed è stato contestato anche il reato di oltraggio a Pubblico Ufficiale. A carico del conducente dell’Audi RS3, già in altre circostanza segnalato per uso personale di sostanze stupefacenti, è stata contestata la violazione delle norme sulla guida sotto l’effetto di droghe; nel corso della perquisizione del veicolo è stata inoltre rinvenuta una piccola quantità di hashish risultata essere di uno dei passeggeri a carico del quale si è proceduto alla contestazione amministrativa per uso personale di sostanza stupefacente. L’Audi RS3 è stata sequestrata ; su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, i giovani arrestati sono accompagnati presso le rispettive abitazioni e sottoposti agli “arresti domiciliari” .