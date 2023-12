MESAGNE – ARRESTATO OPERATORE SANITARIO CHE TAGLIEGGIAVA UN MEDICO

Un operatore sanitario è stato arrestato in flagranza di reato dagli agenti del Commissariato di polizia di Mesagne. Aveva appena intascato una tangente di 1.500 euro da un medico mesagnese, vittima di una estorsione in piena regola non legata, però, all’ambiente sanitario.

Il fatto è accaduto nei pressi dell’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana. L’operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Brindisi e si aspettava proprio il momento della consegna del denaro per ammanettare l’insospettabile taglieggiatore che adesso è rinchiuso nella casa circondariale di Brindisi a disposizione dell’autorità giudiziaria competente. Non è da escludere, in ogni caso, che le indagini vadano avanti perché si teme che l’estorsore non agiva da solo. Nel frattempo, la somma sequestrata dagli agenti è stata già restituita al medico.