Polizia locale – Dati-record nel 2024, nonostante la carenza di organico

Nonostante una drammatica carenza di agenti, la polizia locale di Brindisi continua a svolgere i compiti assegnati con impegno e portando a casa i risultati sperati. I dati emergono dal bilancio effettuato dal comandante Antonio Orefice a margine dei festeggiamenti di San Sebastiano, santo patrono del corpo.

La cerimonia si è svolta in Cattedrale con la celebrazione di una Santa Messa a cui hanno partecipato le massime autorità civili e militari, oltre all’arcivescovo Giovanni Intini.

Al termine il comandante Orefice ha tracciato un bilancio dell’attività svolta, da cui emerge con chiarezza il controllo sul mancato rispetto del codice della strada. Il tutto, con circa 40.000 contravvenzioni elevate per circa tre milioni e 200mila euro, di cui già incassati un milione e 600mila.

Particolarmente efficace anche il sistema sanzionatorio attraverso il photored che ha individuato 3.200 automobilisti che hanno attraversato incroci con il semaforo rosso e quello dei varchi delle zone a traffico limitato, con più di 5.000 accessi sanzionati.

E poi i sequestri, i fermi amministrativi e la decurtazione di punti dalle patenti per infrazioni al codice della strada.

Ma l’attività dei vigili è stata intensa anche in riferimento ai compiti della polizia annonaria, con più di 400 sanzioni a fronte dei duemila controlli effettuati. Un dato che va ad aggiungersi alle attività commerciali abusive individuate ed agli ambulanti piazzati in zone non consentite ed al controllo sui prezzi.

Sono stati tanti anche i controlli nel settore dell’edilizia, con più di duecento sopralluoghi e con diverse informative di reato trasferite all’autorità giudiziaria competente.

La carenza di personale ha reso tutto più difficile, ma i risultati ottenuti confermano il buon lavoro svolto, anche se l’Amministrazione Comunale non potrà ignorare la richiesta di nuove unità.