Polizia Locale – Riscontrate 40 violazioni amministrative e 9 ambientali

A seguito di intensificazione dei controlli in materia ambientale, il Comando P.L. di Brindisi ha accertato nelle ultime due settimane di ottobre n. 40 violazioni amministrative relative al Regolamento comunale di Igiene Urbana, n. 9 ipotesi di reato derivanti da condotte ascrivibili all’art. 255 del Testo Unico dell’Ambiente. Le attività sono state esperite sia mediante l’impiego di apparati video, sia mediante personale sul campo. Si è proceduto, inoltre, in alcune situazioni che hanno visto il deferimento all’A.G. di trasgressori (cui è stata applicata altresì la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da 4 a 6 mesi), anche grazie a segnalazioni circostanziate da parte di cittadini.

Infine, nello stesso periodo sono state controllate n. 35 persone che detenevano cani sul suolo pubblico, tre delle quali sono state sanzionate per violazioni derivanti dalla mancata applicazione del dispositivo di riconoscimento (microchip). Le intense attività di controllo e vigilanza stanno continuando su tutto il territorio comunale.