La signora Tosca che risiede a Largo San Paolo ha visto questi agenti che provenivano da diverse questure d’Italia, impegnati da stamattina per la sicurezza e ha offerto il caffè a tutti. Segnale di grande sensibilità per il lavoro delle donne e degli uomini dello Stato che da giorni garantiscono sicurezza per l’appuntamento storico del G7 a Brindisi