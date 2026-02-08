Poliziotto fuori servizio ritrova il furgone rubato alla Valtur per il trasporto dei bambini

Durante la notte scorsa, intorno alle 00:40 (dell’8 Febbraio) , un operatore della Polizia di Stato in servizio presso la Sala Operativa della Questura di Brindisi, stava rientrando a casa a Lecce dopo aver ultimato il suo turno di servizio, quando si è accorto della presenza di un furgone con i fregi della Valtur New Basket Brindisi parcheggiato lungo la pubblica via, ma in una posizione debitamente defilata. Immediatamente il poliziotto dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico- Sezione Volanti della Questura di Brindisi ha riportato alla mente una segnalazione giunta alla Questura qualche giorno addietro, quando dei ladri senza scrupoli hanno rubato dall’area adiacente al Pala-Pentassuglia il furgone con cui i tecnici della più importante squadra di basket del capoluogo che milita in serie A2, sono soliti trasportare i bambini e i giovani atleti che frequentano l’impianto sportivo di Contrada Masseriola.

Sebbene fosse a bordo della sua auto privata, il poliziotto, dimostrando grande prontezza di spirito, ha informato subito la Sala Operativa della Questura di Brindisi e il suo Dirigente, avvicinandosi al furgone e accertandosi che era proprio quello provento del furto precedentemente segnalato; al momento del rinvenimento il furgone si presentava aperto. Come disposto dal Dirigente, immediati sono stati i contatti tra la Sala Operativa della Questura di Brindisi e il titolare della ditta intestataria del veicolo ma anche, e soprattutto, con la Sala Operativa della Questura di Lecce che ha inviato una pattuglia sul luogo del rinvenimento dove l’operatore di Polizia in servizio a Brindisi è rimasto a vigilare il veicolo affinchè nessuno potesse avvicinarsi per portarlo via. Le attività completate dagli operatori della Polizia di Sato dell’UPGSP della Questura di Lecce hanno permesso di procedere alla riconsegna del furgone che, prestissimo, tornerà a disposizione dei bambini della Valtur New Basket Brindisi.

Una vicenda conclusasi con un lieto fine grazie alla prontezza di spirito, all’intraprendenza e alla professionalità dimostrata dall’operatore della Polizia di Stato della Questura di Brindisi che, nonostante fosse libero dal servizio, ha finalizzato la perfetta sinergia delle articolazioni interne della Questura di Brindisi nella gestione delle informazioni comunicate dalla Dirigenza della Valtur New Basket subito dopo il furto. Quanto accaduto è frutto anche della collaudata collaborazione tra le Sale Operative delle Questure di Brindisi e Lecce che, applicando alla perfezione i protocolli operativi dettati dal Ministero dell’Interno, hanno garantito il necessario ed immediato supporto al poliziotto che ha segnalato la presenza del furgone rubato.