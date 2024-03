Polo BiblioMuseale di Brindisi. Rassegna “Il mio libro va in biblioteca-Dialogo con l’altro da sè”. Presentazione del libro “Un’altra ferita alla luna” di Rocco Berloco.

Nell’ambito della rassegna “Il mio libro va in biblioteca-Dialogo con l’altro da sè“, martedì 12 marzo ore 18.30, al Museo Ribezzo di Brindisi – piazza Duomo, il Polo Bibliomuseale di Brindisi, diretto dall’arch. Emilia Mannozzi, presenta il libro “Un’altra ferita alla luna” – Educazione alla sessualità per adulti e ragazzi – del dott. Rocco Berloco (Gagliano Edizioni).

Dialogheranno con l’Autore, la prof.ssa Antonella Maggi e la counseling sessuologico, dott.ssa Gabriella Gravili. Introduce e modera il giornalista Renato Rubino.

Sinossi

Il libro parla ai ragazzi per raccontare loro cosa è la vera sessualità, ma è diretto anche ai genitori per far comprendere da che parte stare e che lingua parlare con i propri figli.

Nella prima parte il Berloco racconta i modi attraverso i quali il corpo femminile è stato e viene ancora oggi umiliato e violato. Racconta gli episodi di cronaca che leggiamo sulle pagine dei giornali, ma anche come il Mito si è impossessato dello stupro raccontandolo attraverso immagini forti e possenti, di dei che possono tutto, anche imporre un atto sessuale a una ninfa che non vuole. Nella seconda parte racconta la fisiologia di quanto accade durante un rapporto sessuale, perchè ci si innamora, qual è la biologia dell’innamoramento e quali sono le tappe che trasformano un bambino in uomo e cosa determina i cambiamenti fisici e psicologici. Infine, la terza parte si sofferma sul concetto di Empatia, Gilania e Bellezza, perchè come diceva Dostoevskij: “La Bellezza salverà il mondo“.

Nel libro si afferma che i fatti di cronaca, che ogni giorno vedono le donne vittime di abusi, hanno origini lontane. Appartengono a una cultura dove non c’è rispetto per le donne.

Note sull’Autore

Rocco Berloco è laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Medicina Generale. Ha lavorato per più di quindici anni nell’ambito dell’emergenza e oggi è medico di Medicina Generale. Diplomato in Omeopatia, con iscrizione presso l’Albo dell’Ordine dei Medici di Bari, in Omotossicologia e Terapie Integrate. Mental Coach, esperto in Fitoterapia, Floriterapia, PNL, Ipnosi Medica e Regressiva. Ha perfezionato la pratica omeopatica con corsi di specializzazione in Oncologia Omeopatica e Psichiatria Omeopatica. Autore dei testi “Siamo come ci pensiamo” e “Liberaci dal nostro pane quotidiano”. Relatore in numerosi convegni nazionali di omeopatia, floriterapia, fitoterapia e docente presso scuole di omeopatia, floriterapia e naturopatia. Collabora con varie testate giornalistiche e ha ideato e condotto programmi di divulgazione scientifica sia in radio che in televisione.