POLO ENERGETICO – APPROVATO L’ORDINE DEL GIORNO DEL MOVIMENTO 5 STELLE

Il Consiglio Comunale di Brindisi approva un ordine del giorno del Movimento 5 Stelle in relazione alle ipotesi di riconversione del polo energetico di Cerano. E lo fa nella seduta consiliare monotematica con 25 voti a favore e con il solo voto contrario di Fratelli d’Italia, il cui capogruppo Massimiliano Oggiano ha parlato di primi tentativi di intesa elettorale tra Pd, Brindisi Bene Comune e – appunto – i pentastellati.

In effetti, non accade tutti i giorni che su una materia così delicata chi governa si allinei a chi fino ad oggi ha fatto una opposizione dura, evidenziando la lacune decisionali dell’Amministrazione-Rossi anche in materia di sviluppo del territorio. In aula, invece, sono stati tutti d’accordo nell’impegnare il sindaco e la Giunta a chiedere al Governo ed alla Regione di estendere la Zes adriatica fino a Cerano. Con l’ordine del giorno, poi, si chiede alla Regione di derogare sui limiti imposti dal Piano paesaggistico territoriale in riferimento alle zone doganali che quindi diventano pienamente utilizzabili.

Con l’ordine del giorno, inoltre, si fa propria una proposta formulata tempo addietro dalla CNA per far nascere una grande base logistica attraverso l’utilizzo dei dome, del nastro trasportatore e delle banchine attualmente impiegate per la movimentazione di carbone. L’Enel, inoltre, dovrebbe favorire ulteriori investimenti mettendo a disposizione le strutture della centrale Federico II che dal 2025 resteranno inutilizzate.

Infine, il documento approvato in consiglio dà mandato a sindaco e Giunta di avviare una interlocuzione con tutte le società multinazionali presenti sul territorio perché si istituisca un “tavolo permanente sulle committenze” al fine di consentire alle imprese locali di accedere al sistema degli appalti e dei sub-appalti degli stessi players internazionali.