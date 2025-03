Polo Messapia e Scandiuzzi – Una importante opportunità occupazionale

Brindisi può costruire parte del suo futuro attraverso la formazione professionale, necessaria per raccogliere nuove sfide che potrebbero concretizzarsi nell’ambito del processo di riconversione industriale.

Tutto questo è emerso anche nell’ambito della presentazione di un progetto che vede insieme il polo Messapia ed una realtà industriale particolarmente significativa come l’azienda metalmeccanica Scandiuzzi.

La cerimonia di presentazione si è svolta alla presenza delle massime autorità del territorio ed è stata l’occasione utile per annunciare che undici studenti diplomati nel Polo Messapia sono stati assunti proprio dalla Scandiuzzi.

Insomma, un bell’esempio da cui partire per generare un futuro differente per Brindisi.