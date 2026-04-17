Pomes: “Alla Procuratrice Montanaro i migliori auguri, sarà un valore aggiunto per Brindisi”

Questa mattina, presso l’Aula Metrangolo del Tribunale di Brindisi, si è tenuta la cerimonia di insediamento della nuova Procuratrice Capo della Repubblica di Brindisi, Pina Montanaro , nominata dal Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura .

Alla cerimonia ha preso parte il Presidente della Provincia di Brindisi, Angelo Pomes , che ha voluto esprimere il proprio augurio di buon lavoro alla nuova Procuratrice.

“Rivolgo alla dottoressa Montanaro i più sinceri auguri per questo prestigioso incarico – ha dichiarato il Presidente Pomes – certo che la sua esperienza e la sua competenza rappresenteranno un valore aggiunto per il territorio. La collaborazione tra istituzioni è fondamentale per garantire legalità, sicurezza e tutela dei cittadini.

La provincia di Brindisi la accoglie con fiducia in un momento in cui il rafforzamento della presenza dello Stato e delle istituzioni sul territorio assume un ruolo sempre più centrale”.