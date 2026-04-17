Pomes: “Alla Procuratrice Montanaro i migliori auguri, sarà un valore aggiunto per Brindisi”

Questa mattina, presso l’Aula Metrangolo del Tribunale di Brindisi, si è tenuta la cerimonia di insediamento della nuova Procuratrice Capo della Repubblica di Brindisi, Pina Montanaro, nominata dal Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura.
Alla cerimonia ha preso parte il Presidente della Provincia di Brindisi, Angelo Pomes, che ha voluto esprimere il proprio augurio di buon lavoro alla nuova Procuratrice.
“Rivolgo alla dottoressa Montanaro i più sinceri auguri per questo prestigioso incarico – ha dichiarato il Presidente Pomes – certo che la sua esperienza e la sua competenza rappresenteranno un valore aggiunto per il territorio. La collaborazione tra istituzioni è fondamentale per garantire legalità, sicurezza e tutela dei cittadini.
La provincia di Brindisi la accoglie con fiducia in un momento in cui il rafforzamento della presenza dello Stato e delle istituzioni sul territorio assume un ruolo sempre più centrale”.