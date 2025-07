Pompeo Barbiero non c’è più. Un grande appassionato di basket…

E’ venuto a mancare nelle scorse ore, dopo una lunga malattia, il giornalista Pompeo Barbiero. Aveva 81 anni e da tempo si era trasferito a Lecce con la sua famiglia. Aveva lavorato per decenni nell’ufficio stampa dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, ma la sua vera passione è stata quella del basket che ha seguito con passione e competenza per il Quotidiano e per testate televisive e di settore.

” Con Pompeo ho condiviso diverse esperienze professionali – ha affermato il direttore di Brindisitime Mimmo Consales – e per tanti di noi è stato un maestro di giornalismo e di pallacanestro. Per tutti noi è una grave perdita, anche se il ricordo di Pompeo resterà impresso nei nostri cuori”.

La redazione di Brindisitime si stringe al dolore della moglie Mabel e dei figli Marco e Roberta.

(foto dell’archivio di Antonio Celeste/Agenda Brindisi)