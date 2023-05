PONTE 2 GIUGNO – APERTI I CASTELLI DI BRINDISI E CAROVIGNO E LA COLLEZIONE FALDETTA

La cultura apre le sue porte anche il 2 giugno: aperture straordinarie per la Collezione

Archeologica Faldetta e il Castello di Brindisi e provincia.

Il 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica Italiana, i luoghi di cultura della provincia di Brindisi

aprono le proprie porte ai visitatori che desiderano trascorrere queste ore di festa immersi nella storia

e nella bellezza. Sono previste aperture straordinarie per la Palazzina Belvedere, il Castello Alfonsino

di Brindisi e il Castello Dentice di Frasso di Carovigno, luoghi di cultura che offrono la possibilità di

vivere un’esperienza immersiva e coinvolgente, adatta a tutte le età.

La Palazzina Belvedere che ospita la Collezione Archeologica Faldetta e sita sul lungomare Regina

Margherita, sarà aperta al pubblico dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 20, dando la

possibilità ai visitatori di ammirare i numerosi reperti della Collezione. Il palazzo, che dal proprio

nome evoca la spettacolare vista sul porto di Brindisi, offre infatti una terrazza unica da cui godere

di un panorama mozzafiato. Per maggiori informazioni: 0831 562800 o

lecolonnearteantica@libero.it

Per quanto riguarda il Castello Alfonsino, il maestoso maniero sul mare costruito sull’Isola di

Sant’Andrea, saranno organizzate visite guidate alle ore 10, 11, 12, 17 e 18. L’Associazione Le

Colonne accompagnerà così i visitatori in un emozionante viaggio nella storia. La prenotazione è

obbligatoria al numero 3792653244 o inviando una mail a segreterialecolonne@gmail.com.

Il Castello Dentice di Frasso di Carovigno rispetterà i seguenti orari di apertura: dalle ore 10 alle 13

e dalle ore 18 alle 21. La bellissima dimora nobiliare racchiusa nel borgo di Carovigno farà immergere

il visitatore in un’atmosfera senza tempo accompagnati dal racconto delle guide e dalle storie dei

protagonisti che lo hanno abitato nel corso dei secoli.

Per info e prenotazioni: 3791092451 o castellodicarovigno@gmail.com