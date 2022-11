PONTE DI OGNISSANTI: TEMPO BELLISSIMO, MUSICA E TANTA VOGLIA DI RELAX

Complice il fatto che il primo novembre cadeva di martedì, con un solo giorno di ferie in tanti si sono organizzati per trascorrere quattro giorni di vacanza. Temperature eccezionali con caldo e cieli sereni hanno spinto alcuni a progettare dei brevi viaggi, ma la maggior parte sono rimasti in città ed è stata sicuramente una scelta vincente. Passeggiate sul lungomare, caffè all’aperto, pedalate in gruppo e i più coraggiosi hanno deciso di tuffarsi nelle acque cristalline. Le ottobrate sono state bellissime ed anche novembre si prospetta, per il momento, piacevole. L’inverno è ancora lontano e quindi approfittiamone per stare all’aria aperta. Anche per quanto riguarda le serate, abbiamo condiviso due bellissimi appuntamenti con musica dal vivo nell’ambito della seconda edizione di MuSEAc con Porto Rubino. Un caicco illuminato, artisti bravissimi e tanta gente sulla scalinata di Virgilio, un’atmosfera veramente magica. Anche lo Street food ha attratto molte persone. La nostra Brindisi è sicuramente una città da scoprire per tutto quello che può offrire. In questi giorni si è tenuto il Premio Internazionale “Pugliesi nel Mondo” e la scelta della nostra città come location è stata veramente un’occasione di promozione turistica eccellente. Il panorama di Brindisi invita sempre al romanticismo…Anna Consales