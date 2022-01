Ponte in vetro, parcheggio per monopattini

Nonostante gli sforzi dell’amministrazione comunale tesi a regolamentare al meglio l’utilizzo dei monopattini, c’e’ chi continua a non rispettare le norme, lasciando i mezzi in qualsiasi luogo. Uno dei tanti, fa bella mostra di sé sul ponte in vetro di via Del mare. D’ora in poi pertanto i monopattini potrebbero essere utilizzati come arredo dei luoghi più caratteristici della città.