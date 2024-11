“Por-ti-ci” Rassegna letteraria Città di Fasano: primo ospite Erica Mou

Appuntamento giovedì 7 novembre nella Sala di Rappresentanza di Palazzo di Città per l’evento inaugurale della rassegna organizzata dal Comune di Fasano

FASANO – Si inaugura giovedì 7 novembre alle ore 17:30 nella Sala di Rappresentanza la Rassegna letteraria Città di Fasano “Por-ti-ci”, con un primo imperdibile appuntamento: la presentazione del libro scritto da Erica Mou Una cosa per la quale mi odierai, edito da Fandango Libri.

Erica Mou è autrice di successi musicali quali l’apprezzatissimo “Nella vasca da bagno del tempo”, l’originale “Svuoto i cassetti”, l’onirico e meraviglioso “La festa del santo” fino al commovente “Madre”.

Dialogherà con la scrittrice e cantautrice originaria di Bisceglie, l’assessore alla Cultura Cinzia Caroli.

“Una cosa per la quale mi odierai” è il racconto che Erica Mou fa della malattia di sua madre. Un racconto senza enfasi che si appoggia sulle parole che la madre ha affidato al suo diario, per esorcizzare il dolore e la paura. Erica trova il coraggio di leggerlo, di ripercorrere i nove mesi della malattia di sua madre proprio mentre vive i nove mesi che la renderanno mamma. In un dolente, tenero e perfino divertente scambio di voci, Erica ritroverà e riconoscerà Lucia. Una collezione di ricordi che, come fiori, arricchiscono l’istantanea di una famiglia in jeans e maglietta nell’Italia agli albori del nuovo millennio. La promessa di non dimenticarsi.

«L’incontro con l’eclettica Erica Mou – dice l’assessore alla Cultura del Comune di Fasano Cinzia Caroli –, apre il ciclo di appuntamenti culturali che con il sindaco abbiamo fortemente voluto ed organizzato in occasione dell’imminente apertura della nuova biblioteca di comunità. Il romanzo della Mou offre uno spaccato familiare toccante, è un lavoro molto ben scritto e di cui davvero ne consiglio la lettura, la sua forza, a mio avviso, sta nello stile della scrittura davvero molto interessante ed originale. Auspico che a questo incontro possano partecipare in particolare i giovani perché questa bravissima scrittrice e cantautrice può rappresentare per loro un modello: l’esempio di una persona che con impegno e dedizione è riuscita ad affermarsi già giovanissima sia nel panorama della musica che in quello della scrittura. Ringrazio il Presidio del Libro per il prezioso contributo sia per questo appuntamento che per l’organizzazione dell’intera rassegna che sarà presentata mercoledì mattina a palazzo città e che riserverà delle piacevoli sorprese per il pubblico di lettori e non solo».